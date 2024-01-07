На росій вибухнуло та потужно горить підземне газосховище

15 червня 2024, 16:23

На росії біля міста Саратов стався потужний вибух на підземному газосховищі, про що повідомили місцеві Telegram-канали в суботу, 15 червня.

Газосховище, яке розташоване в Татищевському районі, охоплено великим вогнем, який видно за кілька кілометрів.

📢«За попередньою інформацією, у зв'язку з аномальною спекою відбулася розгерметизація, внаслідок чого спостерігається горіння.Зараз екстрені служби разом із фахівцями працюють на місці. Газопровід перекрито», – заявив губернатор Саратівської області Роман Бусаргін.

На цей час інформації про можливі жертви та постраждалих немає.

📢«Відбувається випалювання залишків газу із трубопроводу, після чого горіння буде зупинено. До ліквідації аварії залучено всі екстрені служби, повідомив губернатор. За даними МНС, повідомлення про НП надійшло о 16:00, відбувалося смолоскипне горіння заввишки 5 метрів. На місці працювали 3 пожежні розрахунки, 15 осіб особового складу. Постраждалих немає», – додали оновлену інформацію у російських ЗМІ.

📅Нагадаємо, що раніше на росії сталася пожежа на Уренгойському газовому родовищі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, яке є найбільшим у країні.

Також у Якутії стався викид газу з подальшим займанням газоповітряної суміші та вибухом на свердловині, внаслідок чого постраждали дев'ять людей.