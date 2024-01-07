Саміт миру: Зеленський повідомив про день спільного успіху

15 червня 2024, 16:50

На Саміті миру у Швейцарії було представлено загалом 101 країну світу, включаючи міжнародні організації. Цей захід вважається значним успіхом і шансом для дипломатії. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський під час спільного виступу з президентом Швейцарії перед ЗМІ у місті Бюргеншток в суботу, 15 червня.

📢«Сьогодні – день нашого спільного успіху. Справді нам усім разом вдалося дати шанс дипломатії», – сказав Зеленський та підкреслив, що Україна ніколи не прагнула цієї війни.

📢«Це злочинна й абсолютно неспровокована агресія росії, і єдиний, хто її хотів – це путін. Але в будь-якому разі мир – сильніший», – зазначив він.

Зеленський також наголосив, що Формула миру є формулою об'єднання світової більшості заради цілковитої дієвості цілей та принципів Статуту ООН, міжнародного права та глобальної безпеки.

📢«Саме тому вдалося об'єднати тут, у Швейцарії, 101 країну і міжнародну організацію. На сьогодні така кількість зареєструвалася тут – на першому Саміті миру», – сказав Зеленський.

Він додав, що деякі країни та лідери, які не змогли бути присутніми, все ж проявили інтерес до саміту та підтримали миротворчий імпульс Формули миру. Навіть якщо їх сьогодні тут немає, Україна змогла повернути Світові ідею, що колективні зусилля можуть зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея обов’язково спрацює, бо мир має силу.

Зеленський підкреслив, що всі домовленості учасників Саміту миру стануть частиною миротворчого процесу в Україні.

📢«Вірю, що ми побачимо тут на саміті, як робиться історія. Дякую вам за вашу підтримку, і нехай справедливий мир буде встановлено якомога швидше», – резюмував шостий президент України.

📅Нагадаємо, 14 червня уряд Швейцарії повідомив, що у Саміті миру візьмуть участь 100 делегацій, з яких 92 представляють держави з усього світу, а ще вісім – міжнародні організації.