Під Волновахою росіяни обстріляли село з РСЗВ та вбили трьох цивільних людей

15 червня 2024, 17:08

У селі Улакли на Донеччині російські загарбники здійснили масований обстріл, що призвів до загибелі щонайменше трьох людей та поранення ще п’яти мирних жителів. Про це повідомила Великоновосілківська військова адміністрація.

📢«Внаслідок обстрілу із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) касетними боєприпасами постраждала центральна частина населеного пункту. На жаль, цей акт насильства спричинив значні втрати серед цивільного населення. Троє людей загинули, п'ятеро отримали поранення. Усі постраждалі – мирні жителі, які опинилися у зоні поразки під час обстрілу», - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють правоохоронці, рятувальники та лікарі. Усіх поранених було доставлено до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Обласна прокуратура уточнила, що для обстрілу села Улакли російські військові застосували РСЗВ «Смерч» з касетними боєприпасами. Снаряди влучили в приватний сектор, де перебували 30-річний чоловік та 39-річна жінка, які загинули. Також у кареті швидкої допомоги померла 32-річна місцева мешканка від травм, несумісних із життям.

За цим фактом слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

📅Раніше, 5 червня, російські війська обстріляли село Інгулець у Херсонській області. Обстріл стався поблизу пункту видачі гуманітарної допомоги, внаслідок чого двоє цивільних чоловіків отримали поранення. Постраждалим 47 та 58 років, їх було госпіталізовано.