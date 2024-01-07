У Швейцарії арештовано добровольця, що воював за Україну

15 червня 2024, 17:55

У Берні заарештували громадянина Швейцарії Джона Нейдхарта, який протягом двох років воював на боці України проти росії. Як повідомив Blick у суботу, 15 червня, 36-річний Нейдхарт сам добровільно здався поліції, чим здивував місцевих правоохоронців.

❗Він зробив це, щоб привернути увагу до України під час Саміту миру, який проходить у Швейцарії.

За словами Нейдхарта, саміт не варто сприймати серйозно, а Україні потрібно надати можливість перемогти у війні.

📢«Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян у військовій сфері.Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести переговори з ними, а не навпаки», – заявив він.

Джона Нейдхарт також гостро критикує уряд Швейцарії за недостатню та вкрай обмежену допомогу Україні. За швейцарським законодавством йому загрожує до трьох років ув’язнення за службу в іноземній армії.

З початком повномасштабної війни росії проти України уродженець Цюриха приєднався до Інтернаціонального легіону. Він був кулеметником та брав участь у бойових діях на Донбасі та Харківщині, включаючи контрнаступ та звільнення українських територій.

ЗМІ повідомляють, що на боці України воюють близько десяти швейцарців, але вони намагаються не розголошувати цю інформацію, щоб уникнути проблем на батьківщині. Джона Нейдхарт – єдиний, хто публічно заявив про свою службу в лавах ЗСУ.

📅Нагадаємо, 15 червня на швейцарському курорті Бюргеншток розпочався перший Саміт миру за участі 100 делегацій – 92 країн та 8 міжнародних організацій.