Ситуація щодо російського вторгнення на 29.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 541560 (+1070) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 8073 (+7) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15505 (+25) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 14480 (+57) од;
- РСЗВ / MLRS – 1109 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 871 (+0) од;
- літаків / aircraft – 360 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11538 (+29);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2331 (+2);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19568 (+54) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2436 (+5).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!