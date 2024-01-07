Через систематичні проблеми з ТЦК припиняє існування клуб Першої ліги

30 червня 2024, 13:01

Закарпатський футбольний клуб «Хуст» вирішив не брати участь у чемпіонаті України сезону 2024/25, про що повідомляє Sport.ua.

Видання зазначає, що «Хуст» прийняв рішення відмовитися від участі у Першій лізі через систематичні проблеми з ТЦК. Клуб уже розрахувався з гравцями, які тепер є вільними агентами, а більшість з них вже знаходяться на переглядах в інших командах. Наступного тижня ПФЛ розгляне питання про виключення «Хуста» з чемпіонату та визначить, хто займе його місце у Першій лізі.

Проблеми «Хуста» почалися на початку травня, коли одного з гравців команди, Миколу Сіраша, призвали до армії прямо з вокзалу. Спочатку клуб планував об'єднатися з аматорським колективом «Подоляни» та переїхати до Тернополя, але домовленості зірвалися в останній момент та переїзду не відбулось.

Раніше стало відомо, що ще один клуб Першої ліги, «Мирівська Дружба», відмовився від участі в чемпіонаті через відсутність бронювання для своїх гравців. «Мирівська Дружба», яка стала чемпіоном Другої ліги, оголосила про своє зняття з турніру.

📅Нагадаємо, 25 червня у Міноборони повідомили, що за оновленими даними з 18 травня, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, один мільйон і сто тисяч військовозобов'язаних є придатними до призову.

А 8 травня ЗСУ відреагували на заяву футбольного клубу «Хуст» про затримання гравця Миколи Сіраша співробітниками ТЦК. Заяву команди назвали «емоційною», а «спроби футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України» – дивною.