У Запорізькій області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки на Вільнянськ

30 червня 2024, 12:42

Влада Запорізької області оголосила 30 червня Днем жалоби через трагічну загибель семи людей внаслідок російського ракетного удару по Вільнянську. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.

📢«30 червня у Запорізькій області День жалоби по загиблих через ворожий удар по Вільнянську. Невимовний біль. Співчуття сім'ям загиблих», – написав чиновник.

Федоров нагадав, що під час атаки на Вільнянськ російські війська вбили сім людей, серед яких троє дітей. Ще 31 мирний житель отримав поранення, в тому числі вісім дітей. У зв'язку з цим, в черговий раз, він закликав міжнародну спільноту зупинити агресію росії проти України.

📅Нагадаємо, 29 червня російські війська здійснили удар по Вільнянську в Запорізькій області. Постраждали об'єкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки. Внаслідок цього загинули сім людей, ще десятки отримали поранення.

Також шостий президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він зазначив, що кількість жертв може зрости та закликав інші країни збільшити допомогу Україні, надавши системи ППО для захисту мирного населення. Зеленський підкреслив, що будь-яке затягування з прийняттям рішень у цій війні означає втрату людських життів.