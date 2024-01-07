Харківщина під російськими обстрілами: є загибла людина та поранені

29 червня 2024, 14:31

Вранці 29 червня окупаційні війська рф обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий, завдавши пошкоджень амбулаторії, пошті, навчальному закладу та житловим будинкам. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

📢«У селищі Купʼянськ-Вузловий внаслідок ворожих обстрілів сьогодні вранці отримала поранення 70-річна жінка. Потерпіла перебуває у лікарні», – повідомили в прокуратурі.

Також сьогодні росіяни завдали авіаційного удару по селі Богуславка Ізюмського району на Харківщині, що призвело до загибелі однієї людини та поранення ще однієї.

Внаслідок атаки було пошкоджено приватні домоволодіння.

Напередодні, 28 червня, внаслідок обстрілу села Варварівка Чугуївського району загинула 56-річна жінка. Окрім цього, близько 16:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл селища Білий Колодязь у Чугуївському районі, поранивши 62-річну жінку, яку було госпіталізовано.

📅Нагадаємо, що російські агресори атакували місто Дергачі під Харковом керованою авіабомбою (КАБ), внаслідок чого постраждали дев'ять людей, серед яких є діти.

Також повідомлялося, що на Сумщині росіяни атакували поліцейське авто дроном, внаслідок чого є поранений.