Прикордонники схопили 17 чоловіків, які намагались втекти з України до Угорщини

30 червня 2024, 12:30

Прикордонники Мукачівського загону зупинили сімнадцятьох чоловіків на кордоні з Угорщиною. Про це в неділю, 30 червня, повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ — Західний кордон.

Під час прихованого патрулювання кордону, прикордонний наряд відділу Лужанка помітив мікроавтобус Volkswagen, що прямував до кордону.

Група реагування швидко висунулася на затримання транспортного засобу, зупинивши його за 200 метрів до державного кордону. У мікроавтобусі перебували 17 чоловіків із семи областей України – Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської.

Всі затримані планували незаконно перетнути кордон та втекти з України до Угорщини. За послуги «переправників», які обіцяли безпечний перетин кордону, кожен з них заплатив від 3 до 12 тисяч доларів.

Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адміністративні правопорушення.

📅Нагадаємо, раніше на кордоні з Молдовою було затримано 24 чоловіків, кожен з яких заплатив за незаконний перетин кордону по 12 тисяч євро. Також з’явилися нові форми «оплати» за незаконний перетин кордону: замість грошей – фізична праця.