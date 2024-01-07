 У Чернівецькій області прикордонник вбив чоловіка, проводиться службове розслідування. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал / Події
30 червня 2024, 17:06

У Чернівецькій області прикордонник вбив чоловіка, проводиться службове розслідування

У Чернівецькій області двоє чоловіків здійснили напад на прикордонника. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі в неділю, 30 червня.

📢«Як повідомляють мої джерела, о 9 годині вечора (суботи, 29 червня, - ред.), дві особи з мачете та газовим балончиком напали на військовослужбовця ДПСУ. Його повалили та завдали удару по нозі. Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший отримав поранення», – написав він.

Наразі проводиться службове розслідування з приводу нападу на співробітника ДПСУ та загибелі цивільної особи, додав журналіст.

📅Нагадаємо, 24 червня у Чернівецькому обласному ТЦК та СП заявили, що чоловік намагався задушити їхніх співробітників ременем безпеки. Також 26 червня у прикордонній зоні на Закарпатті запровадили додаткові режимні обмеження.

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