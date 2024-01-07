Парламентська асамблея ОБСЄ визнала геноцидом українського народу дії росії

30 червня 2024, 13:20

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) ухвалила резолюцію, в якій дії росії проти України були визнані геноцидом українського народу. Про це повідомив Павло Фролов, член парламентської делегації, у своєму Telegram-каналі.

📢«ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії рф проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва рф та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу», – йдеться у повідомленні.

Документ також підкреслює необхідність деколонізації росії як передумови для встановлення тривалого та міцного миру.

Резолюція закликає 53 держави-учасниці ОБСЄ сприяти деокупації Криму та всіх захоплених територій України, підтримуючи Формулу миру та Кримську платформу.

Крім того, резолюція закликає створити Спеціальний трибунал для притягнення рф до відповідальності за злочини, скоєні під час військової агресії проти України. Документ наголошує на необхідності проведення розслідувань масових звірств, вбивств, тортур і зґвалтувань, скоєних російськими солдатами, як на міжнародному, так і національному рівнях.

У документі також підкреслюється важливість швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України, підтримки створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб. Резолюція закликає заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.

📅Нагадаємо, 26 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію «Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру», в якій визнала геноцидний намір рф у знищенні української культурної спадщини.

Також раніше ПАРЄ не визнала легітимність путіна та назвала російські НПЗ законною ціллю для ЗСУ.