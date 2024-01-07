 Іран погрожує «війною на знищення» щодо Ізраїля. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
29 червня 2024, 13:40

Іран погрожує «війною на знищення» щодо Ізраїля

Представництво Ірану в ООН попередило, що у разі атаки Ізраїлю на Ліван розпочнеться «війна на знищення». При цьому розглядається «повне залучення всіх фронтів опору». Це повідомлення було опубліковане Представництвом Ірану в ООН у соцмережі X в суботу, 29 червня.

В заяві Іран висловлює думку, що наміри Ізраїлю щодо проведення наземної операції проти сил Хезболли у Лівані є «психологічною війною».

📢«Попри те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення. Всі опції, зокрема повне залучення всіх фронтів опору, є на столі», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що війна між Ізраїлем і Хезболлою може спалахнути вже в найближчі кілька тижнів.

📅МЗС Ізраїля нещодавно зробило заяву про «наближення моменту» оголошення повномасштабної війни проти Хезболли.

Джерело: "I.R.IRAN Mission to UN, NY"
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