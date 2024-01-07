Налякати чи попередити українців: гендиректор Yasno про відключення світла взимку по 12 годин

29 червня 2024, 13:56

В зимовий період дефіцит електроенергії для населення в Україні може зрости вдвічі, що може призвести до відключення світла до 12 годин на добу. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в інтерв'ю Delo.

📢«Мій базовий прогноз – в енергосистемі буде дефіцит у районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть, то для споживачів дефіцит становитиме 50%. Тобто базовий прогноз – 12 годин без світла», – повідомив Коваленко.

За словами Коваленка, остаточний прогноз можна буде зробити наприкінці літа, коли стане зрозуміло, наскільки холодною очікується зима і скільки зруйнованих електростанцій вдасться відновити до початку зими.

На сьогодні, частина енергоблоків АЕС перебуває на ремонті, аналогічні роботи ведуться й на ГЕС та ТЕС. Планується, що до осені їх роботу буде відновлено, що збільшить виробництво електроенергії.

📅Нагадаємо, 27 червня голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що зима 2024-2025 буде складною для енергосистеми України. Він зазначив, що енергетики розглядають кілька сценаріїв проходження зими, але реальна ситуація залежатиме від багатьох факторів, основний з яких – обстріли.