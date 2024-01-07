Хакери атакувати російські компанії, що працюють на замовлення армії рф - ГУР

29 червня 2024, 14:19

Українські кіберспеціалісти з BO Team спільно з розвідниками завдали значної шкоди та атакували низку великих російських компаній, знищивши понад 100 терабайтів даних та сервери деяких підприємств. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України в суботу, 29 червня.

📢«Активісти кіберспільнотиBO_Team зі спеціалістами ГУР МО України продовжують атакувати об'єкти на території держави-агресора, знищуючи важливі дані та обладнання, паралізувати роботу, завдавати шкоди та створювати поганий настрій у росії», – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією відомства, за минулий тиждень було знищено понад 100 терабайтів даних компанії «OrbitSoft», яка розробляла програмне забезпечення за контрактом для російської окупаційної армії. Також видалено всі дані з восьми серверів компанії «Orient Systems» – розробника та постачальника навігаційного обладнання, що співпрацював з російськими виробниками військової техніки, включаючи БпЛА.

Під час спецоперації українські фахівці видалили всі дані з 19 серверів інтернет-провайдерів у Нижньому Новгороді – «Лінктелеком ПН» та «Аксес Телеком».

📢«Всім абонентам цих провайдерів надіслано листи з нагадуванням про неминучу розплату за участь у війні проти України», – наголосили в ГУР.

📅Нагадаємо, 3 травня кіберфахівці ГУР атакували інтернет-провайдерів та операторів зв'язку в Татарстані. Головною метою атаки стали мережі зв'язку в економічній зоні «Алабуга», де розташовано понад 30 виробництв, зокрема підприємства російського оборонно-промислового комплексу (ОПК).