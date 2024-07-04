Ситуація щодо російського вторгнення на 04.07.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.07.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 547470 (+1200) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 8132 (+9) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15600 (+17) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 14777 (+65) од;
- РСЗВ / MLRS – 1115 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 878 (+2) од;
- літаків / aircraft – 360 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11694 (+26);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2342 (+6);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19923 (+73) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2468 (+4).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!