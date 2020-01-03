Утвержден обновленный перечень химически опасных объектов Луганской области

03 января 2020, 16:38

В Луганской облгосадминистрации приняли ряд решений касательно техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, члены региональной комиссии утвердили Перечень объектов повышенной опасности Луганщины, подлежащих оборудованию автоматическими системами раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения населения в случае их возникновения. И рассмотрели состояние внедрения автоматизированных систем на объектах повышенной опасности Луганщины и утвержден график внедрения этих систем.

Кроме того, на заседании утвержден Перечень химически опасных объектов Луганщины, которые расположены на подконтрольной украинской власти территории, и Перечень административно-территориальных единиц области по степени химической опасности.

Среди таких объектов:

ЧАО «Северодонецкое объединение Азот»;

ООО «НПО«Северодонецкий Стеклопластик»;

ООО«НПП «Заря».