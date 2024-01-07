Ракетний удар по Одесі: росіяни вбили двох людей, багато поранених

29 квітня 2024, 19:59

Черговий ракетний удар здійснили по Одесі російські окупанти та вбили двох людей. Також відомо вісьмох поранених мирних мешканців. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram в понеділок, 29 квітня.

📢«За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури», – написав він.

На місці вже працюють всі екстрені служби. «Прошу всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги!» – додав Кіпер.

За інформацією місцевого видання «Думська», внаслідок обстрілу почалася пожежа в Палаці студентів Одеської юридичної академії, який відомий у народі як «Замок Гаррі Поттера» або «Замок Ківалова». Також на відео зафільмували, як до карети «швидкої» завантажують й Сергія Ківалова з осколковим пораненням стегна.

📢«На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеня важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу», – повідомив більш детальну інформацію голова Одеської ОВА.