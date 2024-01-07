 Ракетний удар по Одесі: росіяни вбили двох людей, багато поранених. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
29 квітня 2024, 19:59

Ракетний удар по Одесі: росіяни вбили двох людей, багато поранених

Черговий ракетний удар здійснили по Одесі російські окупанти та вбили двох людей. Також відомо вісьмох поранених мирних мешканців. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram в понеділок, 29 квітня.

📢«За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури», – написав він.

На місці вже працюють всі екстрені служби. «Прошу всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги!» – додав Кіпер.

За інформацією місцевого видання «Думська», внаслідок обстрілу почалася пожежа в Палаці студентів Одеської юридичної академії, який відомий у народі як «Замок Гаррі Поттера» або «Замок Ківалова». Також на відео зафільмували, як до карети «швидкої» завантажують й Сергія Ківалова з осколковим пораненням стегна.

📢«На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеня важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу», – повідомив більш детальну інформацію голова Одеської ОВА.

UPD«Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей. Щонайменше двоє з них у важкому стані. Пораненим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби», - повідомили в ОВА.

Джерело: "Одеська ОВА, Суспільне, Думська"
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