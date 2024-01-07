Нова бойова бригад прикордонників створена в Україні

30 квітня 2024, 13:21

Україна створила третю бойову бригаду Державної прикордонної служби України "Гарт", яку оголосили у вівторок, 30 квітня, в День прикордонника України. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

📢«Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014-му році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу Сталевий кордон і Помста продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку. Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби — Гарт, бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах», – наголосив Клименко.

Міністр також висловив подяку прикордонникам за їхню самовіддану службу.

📢«Оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Півночі та Харківщини — лише частина героїчного спротиву, який триває і досі. Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети — виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України. Дякую за професіоналізм та витримку, чесність та бойову впертість. За віру в Україну та боротьбу за неї. Дякую за службу», – додав міністр.

📅Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до нації в неділю, 28 квітня, висловив вдячність бійцям за захист і назвав окремих героїв-прикордонників.