До 10 років за ґратами засуджено ексочільницю окупаційної адміністрації у Кремінній на Луганщині

30 квітня 2024, 12:04

10 років за ґратами з конфіскацією усього майна заочно отримала за матеріалами СБУ колишня депутатка і голова Кремінської районної ради Юлія Назаренко.

Суд визнав її винною в колабораційній діяльності – за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства СБУ, фігурантка була призначена на посаду «в.о. голови адміністрації Кремінського району лнр» влітку 2022 року і співпрацювала з агресором протягом року.

У минулому - «регіоналка» і секретарка райради, правопорушниця притягалась до кримінальної відповідальності у 2014 році за організацію псевдореферендуму на Кремінщині. Перебувала під арештом, однак потрапила під обмін. З того часу вона переховувалась у Луганську, брала активну участь в антиукраїнських пропагандистських заходах.

❗Наразі зловмисниця перебуває у розшуку. Початок відбування покарання рахуватиметься з дати її затримання.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.