Естонія не буде висилати чоловіків призовного віку з простроченими паспортами до України

30 квітня 2024, 12:57

Чоловіки з України призовного віку зможуть залишитися в Естонії після закінчення терміну дії їх паспортів. Про це повідомила радник відділу політики громадянства та міграції МВС Аннелі Вікс, передає ERR у вівторок, 30 квітня.

📢«Мобілізація – це питання, що стосується держави та її громадян. Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії, втекли через війну, у тому числі громадян України, які належать до цільової групи можливої ​​української мобілізації», – зазначила вона.

Проте, вона підкреслила, що громадяни з простроченими паспортами не матимуть можливості подорожувати.

📢«Відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання чи продовження посвідки на проживання (у тому числі на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію чи підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися по візу за відсутності дійсного проїзного документа», — пояснила Аннелі Вікс.

Наразі, за даними станом на 26 квітня, в Естонії проживає близько 6500 чоловіків з України віком від 18 до 60 років на підставі тимчасового захисту. В цілому, понад 31 000 українців отримали дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту.

Зазначимо, що Україна припинила надання консульських послуг чоловікам призовного віку з 23 квітня у зв'язку з прийняттям закону про мобілізацію.

📅Німеччина також вже запевнила, що українські чоловіки зможуть залишатися в країні із простроченими паспортами. Там з ними можна буде отримати або продовжити тимчасову посвідку на проживання.

📅 У Польщі та Литві заявили про готовність допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Польща очікує якихось рішень та ініціатив щодо цього питання від України, а Литва подивиться, як вона буде реалізовувати повернення чоловіків призовного віку до України.