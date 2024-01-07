Харків та район під ударами російських КАБів, є постраждалі

29 квітня 2024, 20:31

Увечері в понеділок, 29 квітня, війська росії здійснили авіаційні удари керованими бомбами по Харкову та його околицях, пролунали кілька вибухів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

📢«За уточненими даними, внаслідок ворожого обстрілу травмовано 42-річного чоловіка. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості», – додав очільник ОВА.

Також на цей час відомо про щонайменше п'ять обстрілів керованими авіаційними бомбами по населених пунктах Харківського району, уточнив Синєгубов. За словами мера міста Ігоря Терехова, в місті сталася серія вибухів. Пізніше він повідомив про «приліт» у житлову забудову міста та пошкодження однієї з житлових багатоповерхівок.

Останнім часом росія значно збільшила обстріли Харкова, використовуючи ракети та авіаційні бомби. Внаслідок цього, серйозно пошкоджена критична інфраструктура міста, відбуваються постійні перебої з електропостачанням.