«Телемарафон» до закінчення воєнного стану, - голова Наглядової ради Суспільного

30 квітня 2024, 14:21

Представники влади неодноразово повідомляли, що телемарафон буде продовжуватися мінімум до закінчення воєнного стану. Про це заявила голова Наглядової ради "Суспільного мовлення" Світлана Остапа в телеефірі, пише "Еспресо".

📢«Я так розумію, що телемарафон буде точно ще тривати до кінця цього року. Також я неодноразово чула від представників влади, що телемарафон буде тривати до закінчення воєнного стану. Як вирішиться ситуація з Суспільним, поки невідомо, я маю надію переможе здоровий глузд. Завтра в нас буде онлайн-зустріч з керівниками каналів телемарафону», – сказала Остапа.

Вона додала, що «дехто з опозиції розповідає про те, що ми отримуємо листи з інформацією про спікерів».

📢«В нас такого немає, й, можливо, це і турбує представників влади, що вони не можуть втручатися в редакційну політику нашого каналу», – сказала вона.

Голова Наглядової ради «Суспільного мовлення» також зазначила, що канал нічого не отримує з виділених додаткових коштів на телемарафон.

📢«Працюємо лише з тим бюджетом, який виділений нам окремим звʼязком. Тому і в цій ситуації Марʼяна Безуглої теж перекрутила інформацію. Вона стверджує, що отримуємо додаткові кошти, але це не так», – підкреслила Остапа.

Медіаекспертка вважає, що тиск на "Суспільне" може бути зумовлений тим, що влада не може втручатися в редакційну політику каналу.

📅Нагадаємо, що 27 квітня Марʼяна Безугла розповіла про існування схем, за якими чоловіків влаштовують на пів ставки на «Суспільне» заради броні від мобілізації. За інформацією нардепки Безуглої, НСТУ, до складу якого входить «Суспільне», налічує понад 4 тис. співробітників, а заробітні плати керівництва наразі є дуже високими. Також Безугла наголосила, що «Суспільне» отримує 2 мільярди гривень на рік державного фінансування, але кількість переглядів надзвичайно низька (кількість перегляду 90-хвилинного шоу склала всього 1000).

Також 29 квітня «Суспільне мовлення» на тлі звинувачень народної депутатки Мар'яни Безуглої щодо своєї діяльності заявило про незалежність від держави.

📢«Канал не публікує замовних матеріалів, «джинси» та маніпуляцій і має довіру "мільйонів українців"», – додали представники «Суспільног»