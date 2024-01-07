Кількість вбитих росіянами цивільних людей в Одесі зросла до чотирьох, багато поранених

29 квітня 2024, 20:52

Зросла кількість вбитих та поранених росіянами людей внаслідок ракетної атаки на Одесу в понеділок, 29 квітня. Про це повідомлено в Одеській військовій адміністрації.

📢«Щойно стало відомо що у лікарні померла жінка 1983 року народження. Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до трьох», – зазначено в офіційному повідомленні.

Також, на цей час, відомо про 20 постраждалих мирних мешканців міста. Пораненим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби.

UPD: "Кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік. За уточненою інформацією постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі", - повідомив оновлену інформацію очільник Одеської ОВА.

📅 Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу в Одесі загорівся палац студентів юридичної академії.