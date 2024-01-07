Безпілотники та зенітні гармати Латвія пообіцяла передати Україні

30 квітня 2024, 17:20

Латвія затвердила надання Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійдуть зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження. Про це повідомила прем’єр-міністр Евіка Сіліня у соцмережі Х (колишній Twitter) у вівторок, 30 квітня.

📢«Уряд щойно затвердив передачу зенітних гарматNBS (можливо, йдеться про NBS MANTIS – ред.), тактичних безпілотних систем спостереження та іншого важливого обладнання і технічних засобів для Збройних сил України. Це допоможе покращити й протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України», – написала Сіліня.

Вона зазначила, що Латвія вже виділяє на підтримку України близько 0,25% свого ВВП на рік та пообіцяла подальшу непохитну підтримку та допомогу.

📅Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Латвія виділить для України 112 млн євро військової підтримки у 2024 році.

Також напередодні з’явилась інформація, що Латвія передала Україні потужний трансформатор та 60 тонн трансформаторного мастила до нього.