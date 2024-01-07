 Безпілотники та зенітні гармати Латвія пообіцяла передати Україні. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
30 квітня 2024, 17:20

Безпілотники та зенітні гармати Латвія пообіцяла передати Україні

Латвія затвердила надання Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійдуть зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження. Про це повідомила прем’єр-міністр Евіка Сіліня у соцмережі Х (колишній Twitter) у вівторок, 30 квітня.

📢«Уряд щойно затвердив передачу зенітних гарматNBS (можливо, йдеться про NBS MANTIS – ред.), тактичних безпілотних систем спостереження та іншого важливого обладнання і технічних засобів для Збройних сил України. Це допоможе покращити й протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України», – написала Сіліня.

Вона зазначила, що Латвія вже виділяє на підтримку України близько 0,25% свого ВВП на рік та пообіцяла подальшу непохитну підтримку та допомогу.

📅Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Латвія виділить для України 112 млн євро військової підтримки у 2024 році.

Також напередодні з’явилась інформація, що Латвія передала Україні потужний трансформатор та 60 тонн трансформаторного мастила до нього.

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