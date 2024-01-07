Харків знову під ударами російських КАБів, загинули люди

30 квітня 2024, 12:24

У вівторок, 30 квітня, глава Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про чергові удари, завдані російськими агресорами по Харкову за допомогою керованих авіабомб. За його інформацією, в результаті цих атак загинули дві людини, ще шість отримали поранення.

📢«Ворожа атака сталась по Холодногірському та Київському районам міста, при цьому були зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі, зокрема, біля паркової зони. Зараз на місці працюють відповідні рятувальні служби», – зазначив він.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що було зафіксовано два прильоти.

📢«По цивільних обʼєктах. У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови... Водночас загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні», – розповів міський голова Харкова.

📅Нагадаємо, що 29 квітня російські війська також вдарили по Київському району Харкова, при цьому поранення отримала одна жінка. Тиждень тому був зафіксований удар ракетою по телевежі Харкова, що призвело до тимчасового припинення телевізійного мовлення, проте напередодні вдалося відновити його.