Коммунальщики завершили ремонт теплотрассы возле Ocean Plaza

15 января 2020, 13:05

Аварийные бригады «Киевтеплоэнерго» утром 15 января завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода на улице Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza, сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

«С момента обнаружения повреждения вечером 13 января три бригады «Киевтеплоэнерго» работали в круглосуточном режиме. Было осуществлено разрытие места повреждения, демонтаж поврежденного трубопровода, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 9:00 завершено заполнение системы теплоносителем и переключение клиентов на постоянный источник питания ТЭЦ-5. Одновременно начнутся работы по восстановлению асфальтового покрытия.