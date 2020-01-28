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Общественное мнение
Общество
28 января 2020, 17:02

В Ивано-Франковске с отравлением госпитализировали группу иностранных студентов

В Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" 27 января госпитализировали 7 иностранных студентов медуниверситета.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что больные жаловались на общую слабость, боли в животе, повышенную температуру, диарею. Студенты связывают возникновение заболевания с употреблением лаваша с куриным мясом, приобретенным в местном заведении "Сэндвич-бар".

Специалисты службы начали санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции. Основные нарушения, которые были обнаружены: привозная вода неизвестного происхождения, отсутствие контроля температурного режима холодильного оборудования, приготовление куриного мяса в домашних условиях и отсутствие маркировки на некоторых продуктах.

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