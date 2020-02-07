У гражданина Украины обнаружили китайский коронавирус

10 февраля 2020, 09:01

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусов. Среди находящихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, заразившиеся - граждане Украины, Филиппин и США. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении ведомства.

По информации, болезнь обнаружена у одного гражданина Украины и четырех филиппинцев. Все они являются членами экипажа судна. Еще один заразился - житель Гонконга с гражданством США. Больные были эвакуированы с судна и госпитализированы.

По данным издания Nhk, зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.

По данным японского Министерства здравоохранения, сейчас у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тысячами пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Пассажиры и члены экипажа, у которых не обнаружили коронавирус, будут оставаться на корабле минимум 14 дней. Также сообщалось, что число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии достигло 70.