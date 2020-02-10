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Экономика / Региональные
11 февраля 2020, 09:58

Єдиний податок: ставки для ФОП у 2020 році

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму впливає на показники максимальних ставок єдиного податку для спрощенців І та ІІ груп.

Так, з 1 січня 2020 року максимальні фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців – платників єдиного податку складають:

- для І групи - 210,20 грн (2102 грн х 10%);
- для ІІ групи - 944,60 грн (4723 грн х 20%).
Нагадаємо: фіксовані ставки єдиного податку встановлюють сільські, селищні, міські ради або ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно з законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць (пункт 293.2 Податкового кодексу України).

Разом з тим, їх максимальний розмір становить:

1) для І групи - у межах до 10 відс. розміру прожиткового мінімуму;
2) для ІІ групи - у межах до 20 відс. розміру мінімальної заробітної плати.

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