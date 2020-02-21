Зеленский: Украина – это Европа, но вчера казалось, что мы – Европа Средневековья

21 февраля 2020, 16:39

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с возвращением на родину украинцев, которые были эвакуированы из китайского города Ухань и сейчас находятся на обсервации в медицинском центре «Новые Санжары» в Полтавской области. Он выразил надежду, что вскоре все они смогут отправиться к своим семьям, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Мы все – я уверен – желаем им крепкого здоровья и верим, что уже в ближайшие недели они будут дома, рядом со своими родными и близкими. Мы постоянно говорим, что Украина – это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы – Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все – люди», - отметил президент во время церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

Глава государства отметил, что миру нужен стартап, который сделал бы людей более терпимыми и научил взаимоуважению.

«Я действительно верю, что в ближайшее время у нас у всех появится очень важный и нужный нашей стране и всему миру стартап: тот, что научит некоторых граждан человечности, уважения, единства и того, что есть у вас, - критического мышления», - добавил он, обращаясь к присутствующим.

Напомним, самолет Боинг 737-73V компании Sky Up из Китая в 9:40 совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь» для дозаправки, после чего вылетел в Харьков, куда прибыл около 12:00. Все прибывшие прошли паспортный контроль.

По данным Минздрава, у всех пассажиров - 45 украинцев и 27 иностранных граждан, членов экипажа и сопровождающих лиц нет никаких симптомов острых респираторных инфекций.

В Новых Санжарах местные жители вышли на протест против размещения эвакуированных. Днем в поселке произошла потасовка между правоохранителями и местными жителями, которые заблокировали дорогу.