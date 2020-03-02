В Киевской области открыли стрельбу по полицейским

02 марта 2020, 15:12

В Узине Киевской области неизвестный открыл стрельбу по полицейским, хулигана задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Сообщается, что вчера вечером полицейские прибыли на вызов о домашнем насилии. Однако внезапно хулиган начал оскорблять полицейских, после чего открыл стрельбу из устройства для отстрела резиновых патронов. В результате участковый офицер полиции получил повреждение ноги.

"Правоохранителям удалось задержать злоумышленника, однако еще один полицейский получил телесные повреждения, поскольку хулиган сопротивлялся. С места происшествия в качестве вещественных доказательств изъяли устройство и гильзы травматических патронов, их направят на проведение соответствующей экспертизы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 43-летнего хулигана задержали, в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Объявлено подозрение в хулиганстве и умышленном нанесении легких телесных повреждений работнику правоохранительного органа.