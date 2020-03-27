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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика
27 марта 2020, 17:39

НАТО рассмотрит возможность дополнительной поддержки Украины

Североатлантический альянс НАТО рассмотрит возможность дополнительной поддержки Украины.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Последний сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украины в рамках Комплексного пакета помощи.

Также сообщается, что из-за пандемии коронавируса перенесено заседание Совета НАТО с участием Украины и Грузии. Стороны также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов России, в том числе о запрете гражданам Украины владеть земельными участками в оккупированном Крыму.

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