 На Херсонщині у селі російські окупанти знову вбили цивільну людину. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
29 квітня 2024, 13:53

На Херсонщині у селі російські окупанти знову вбили цивільну людину

В черговий раз російські загарбники здійснили атаку на Кізомис Білозерської громади Херсонщини. Про це у понеділок, 29 квітня, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

📢«Окупанти атакували Кізомис. Били по людських оселях. Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель. На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні. Мої співчуття рідним загиблого…», – йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, раніше війська країни-агресора завдали ударів по Дергачах Харківського району, постраждали двоє дітей.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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