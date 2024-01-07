На Херсонщині у селі російські окупанти знову вбили цивільну людину

29 квітня 2024, 13:53

В черговий раз російські загарбники здійснили атаку на Кізомис Білозерської громади Херсонщини. Про це у понеділок, 29 квітня, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

📢«Окупанти атакували Кізомис. Били по людських оселях. Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель. На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні. Мої співчуття рідним загиблого…», – йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, раніше війська країни-агресора завдали ударів по Дергачах Харківського району, постраждали двоє дітей.