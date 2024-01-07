Поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною

29 квітня 2024, 12:10

Польські фермери розблокували та відновили рух вантажівок через контрольно-пропускний пункт (КПП) Рава-Руська – Гребенне на кордоні з Україною. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в офіційному повідомленні у понеділок, 29 квітня.

📢«За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні після 10:00 (за київським часом) польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску Гребенне – Рава-Руська», – йдеться у заяві.

Оформлення та пропуск вантажівок через кордон у двох напрямках відбувається у звичайному режимі.

Проте, за наявними даними, на в’їзд до Польщі вантажівки з зерновими культурами не будуть пропускати. Такий тип вантажів зможе проходити територією Польщі лише в режимі транзиту.

Наразі в Держприкордонслужбі повідомляють, що немає накопичень вантажівок з боку суміжної держави, а фури рухаються за електронною чергою при виїзді з України.

Отже, зазначається, що польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною на цей час.

📅Нагадаємо, що польські аграрії почали блокувати КПП ще у лютому цього року у знак протесту проти ввезення української агропродукції, планів Європейської комісії продовжити економічний безвіз з Україною та проти «зеленого курсу» ЄС. Однак останнім часом більшість пропускних пунктів відновили роботу, а тиждень тому був розблокований найбільший КПП – Ягодин.