В Парижі затримали актора Жерара Депардьє

29 квітня 2024, 14:47

У Парижі в понеділок, 29 квітня, поліція затримала актора Жерара Депардьє. Його допитають у зв'язку зі звинуваченнями двох жінок у сексуальному насильстві. Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Перша жінка стверджує, що у 2014 році, коли вона працювала асистентом під час зйомок фільму The Magician and the Siamese (Маг і Сіамці) Жан-П'єра Моккі, Депардьє схопив її за сідниці та зробив нецензурні коментарі, а потім торкався її інтимних частин.

Друга жінка повідомила, що у 2021 році, під час зйомок фільму Les Volets Verts (Зелені віконниці) Жана Беккера, актор торкався її тіла та відкрито натякав на інтимну близькість.

Всього на актора подали звинувачення у сексуальних домаганнях 13 жінок, але лише троє з них звернулися зі скаргами до прокуратури.

Депардьє заперечує всі звинувачення, заявивши у 2023 році у відкритому листі до Le Figaro, що нічого подібного не траплялося.

📅Раніше стало відомо, що акторка Еммануель Дебевер, яка вперше звинуватила Жерара Депардьє у сексуальному насильстві, скоїла самогубство.