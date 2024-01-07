Telegram розблокував боти українських спецслужб

29 квітня 2024, 12:46

Месенджер Telegram знову відновив роботу офіційних українських ботів, які допомагали у сповіщенні про пересування російських окупантів. Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, оприлюдненій у понеділок, 29 квітня.

📢«Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією РФ, відновили роботу. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри єВорог», – йдеться у повідомленні.

⚠️У Центрі зауважили, що російські загарбники можуть створювати фальшиві боти або їх двійників, які використовуються для поширення дезінформації або для збирання даних про українців. Для перевірки автентичності чат-ботів рекомендується скористатися інструментом 👉 dovidka.info/botcheker.

📅Нагадаємо, що раніше Telegram заблокував ряд українських офіційних ботів, які допомагали протистояти російській агресії проти України. Однак представники ГУР повідомили, що ці боти продовжують працювати на інших платформах.

Також минулого тижня власник Telegram Павло Дуров заявив, що змушений буде заблокувати кілька каналів в Україні на вимогу App Store.