Заплановано візити лідера Китаю до трьох європейських країн

29 квітня 2024, 13:46

Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін має намір здійснити державні візити до Франції, Сербії та Угорщини з 5 по 10 травня. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, як зазначає Reuters у понеділок, 29 квітня.

За його словами, Китай тісно співпрацює з Францією для зміцнення політичної взаємної довіри, солідарності та співпраці. Обидві країни мають стратегічні комунікації та практичну співпрацю.

📢«Китай сподівається на взаємодію з Францією для подальшого зміцнення політичної взаємної довіри, солідарності та співпраці», – сказав Лінь Цзянь.

Він також повідомив, що Сі проведе переговори з президентом Сербії Александаром Вучичем, щоб обмінятися думками щодо двосторонніх відносин та обговорити їх покращення.

Сі Цзіньпін також відвідає Угорщину, країну, яку Лінь назвав «важливим партнером Китаю в просуванні ініціативи "Один пояс – один шлях", а також співпраці Китаю та країн Центральної та Східної Європи».

Ця поїздка стане першим візитом Сі до Європи за п'ять років та буде спрямована на зміцнення зв'язків з Європейським Союзом, «оскільки зростає напруженість із другою за величиною економікою світу».

📢«Торговельні суперечки з ЄС зіпсували відносини, оскільки Париж підтримав антисубсидійне розслідування Єврокомісії щодо імпорту китайських електромобілів. Після цього Китай розпочав антидемпінгове розслідування щодо коньяку, і вважалося, що цей крок спрямований проти Франції», – йдеться у матеріалі видання.

📅Раніше Сі Цзіньпін висловився щодо конференції по Україні. Для мирного вирішення «української кризи» він вважає, що потрібно відмовитись від «егоїстичних вигод».