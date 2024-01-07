Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики стала чемпіоном Європи

29 квітня 2024, 14:19

Україна вдруге в історії стала чемпіоном Європи у командному багатоборстві зі спортивної гімнастики серед чоловіків, та втретє в історії виграла медальний залік дорослого Євро зі спортивної гімнастики. Про це повідомило «Суспільне Спорт».

У фінальний день чемпіонату світу зі спортивної гімнастики 🥇«золото» для України здобули Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ігор Радівілов та Радомир Стельмах й принесли Україні перемогу, обійшовши у змаганнях Велику Британію та Італію.

Важливо, що це друге в історії 🥇«золото» Євро для України у цьому виді програми. Першого разу команда ставала чемпіонами у 2020 році.

Загалом, Україна здобула шість медалей на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики. 🥇Три — золоті, 🥈дві — срібні (одна з них у категорії юніорів) та одна бронзова. Так, 27 квітня Ілля Ковтун став чемпіоном у вправах на паралельних брусах та перекладині, а Назар Чепурний здобув бронзу в опорному стрибку. Олег Верняєв також виграв срібло у багатоборстві 24 квітня.

💪Чемпіонат світу з гімнастики проходив у Ріміні, Італія, з 24 по 28 квітня.