Понад 80 списаних літаків придбали США у Казахстану – ЗМІ

29 квітня 2024, 13:23

Сполучені Штати Америки, через посередників-офшорів, придбали на аукціоні 81 літак зі 117 одиниць, які уряд Казахстану виставив на продаж у жовтні 2023 року. Інформацію про це напередодні повідомило видання Kyivpost.

Вказується, що Казахстан оновлює свій авіапарк, поступово замінюючи застарілі радянські бойові літаки на більш сучасніші версії. Так, у жовтні уряд Казахстану виставив на аукціон для продажу 117 літаків радянського виробництва:

перехоплювачі МіГ-31;

винищувачі-бомбардувальники МіГ-27;

винищувачі МіГ-29;

бомбардувальники Су-24.

За даними, США начебто купили 81 літак МіГ-27, МіГ-29 і Су-24, виготовлені у 1970-х і 1980-х роках, за 1 млрд тенге (приблизно 1,5 млн доларів).

Вказувалось, що ці літаки перебувають у повністю непридатному для подальшого використання стані, а їх модернізація немає економічного обґрунтування. Вони також принесли б не багато користі у ролі джерела запасних частин.

📢«Причина закупівлі не була оголошена, але зросли припущення, що, оскільки всі типи літаків перебувають на озброєнні України, їх, ймовірно, зрештою буде передано до Києва. Передбачається, що ЗСУ розберуть їх на запчастини або навіть використають застарілі планери як приманки на аеродромах», – йдеться у дописі.

Водночас казахстанське державне підприємство, що займається імпортом та експортом озброєння й військової техніки, заперечило інформацію про продаж списаних військових літаків на потреби ЗСУ.

Запевняється, що аукціон з реалізації списаної та застарілої авіаційної техніки з умовою обов’язкової ліквідації провели «у суворій відповідності до вимог чинного законодавства» серед юридичних осіб Казахстану, які мають відповідні ліцензії.

📢«Іноземні компанії до торгів не допускалися», – йдеться у заяві Казспецекспорту.

Відповідно до укладених договорів, всі літаки, вузли і агрегати до них будуть утилізовані «на території балансоутримувачів методами, що виключають відновлення в початковий стан». Вони вивозитимуться «тільки у вигляді брухту кольорових металів».

📅Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна буде дотримуватись усіх санкцій Заходу проти росії. При цьому він висловився за якнайскоріший початок мирних переговорів між Україною та росією для пошуку взаємоприйнятного врегулювання «конфлікту».