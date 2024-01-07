Генсек НАТО прибув до Києва з неоголошеним візитом та зустрівся з Зеленським

29 квітня 2024, 16:08

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом. Про це стало відомо у понеділок, 29 квітня.

Зазначено, що сьогодні біля 15:00 речниця Альянсу Фара Дахлалла опублікувала у соцмережі X (колишній Twitter) анонс трансляції пресконференції Столтенберга, вказавши, що це буде спільний брифінг з президентом України Володимиром Зеленським у столиці України в Києві.

На зустрічі Зеленський нагадав, що це вже третій візит Йєнса Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни проти росії.

📢«Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за увесь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих, і саме про це ми сьогодні говорили і продовжимо говорити після пресконференції», – зазначив український лідер.

📅Нагадаємо, що 19 квітня відбулося засідання Ради Україна-НАТО, під час якого Столтенберг заявив про погодження союзників посилити Україну не лише системами ППО, але й боєприпасами та безпілотники.