Наступного року поблизу Сєвєродонецька з'явиться містечко для переселенців

12 июня 2020, 11:08

Про це голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай розповів під час традиційного прямого ефіру на власній сторінці у Facebook. Очільник Луганщини відповів на найактуальніші питання від жителів області, а також розповів про перспективи відновлення і розвитку регіону.

Сергій Гайдай окремо озвучив проблематику людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. «Я постійно отримую безліч питань на тему ВПО. Найближчим часом ми отримаємо проєкт двох будинків на 45 квартир у Кремінній. Там повинні жити і люди з інвалідністю, і медпрацівники, і військовослужбовці, і внутрішньо переміщені особи, і діячі культури, а також освітяни. Я не хочу, щоби люди їхали з Луганщини, хочу, щоб фахівці залишались тут! Тому ми повинні зробити умови праці та побут цих людей комфортними».

Голова облдержадміністрації додав, що наразі один судовий процес навколо скандальних будинків у Рубіжному вже виграно. Він пообіцяв, що ці об’єкти будуть все ж таки добудовані.

Також Сергій Гайдай повідомив, що існує доволі амбіційний проєкт спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Так, існує план з будівництва невеличкого містечка поблизу Сєвєродонецька, де буде зведено будиночки площею 70-80 квадратних метрів. Ці новобудови будуть розраховані виключно на переселенців з тимчасово окупованих територій. За словами Сергія Гайдая, реалізація цього проєкту розпочнеться наступного року.