В Украине объявлено штормовое предупреждение

22 июня 2020, 09:33

Сегодня, 22 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и местами град.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, на всей территории Украины, кроме восточной части, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах будет наблюдаться град и шквалы от 15 до 20 м/с. Кроме того, ливень передают в Закарпатской и Прикарпатских областях.

Киев и Киевскую область сегодня накроет дождями и грозами. В некоторых районах столицы будет идти град. Также ожидаются сильные порывы ветра от 15 да 20 м/с (І уровень опасности).