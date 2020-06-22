Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
22 июня 2020, 09:33

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 22 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и местами град.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, на всей территории Украины, кроме восточной части, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах будет наблюдаться град и шквалы от 15 до 20 м/с. Кроме того, ливень передают в Закарпатской и Прикарпатских областях.

Киев и Киевскую область сегодня накроет дождями и грозами. В некоторых районах столицы будет идти град. Также ожидаются сильные порывы ветра от 15 да 20 м/с (І уровень опасности).

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: