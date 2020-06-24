Гослесагентство: Вырубка леса не является причиной паводка в Карпатах

24 июня 2020, 15:48

Паводок в Карпатах вызван природными факторами, ведь за последние три дня в Карпатах выпала месячная норма осадков.

Об этом заявил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Лес может удержать определенное количество осадков, но не с такими объемами, которые мы наблюдаем сейчас в Карпатах. Давайте в цифрах - в среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составила около 2,8 млрд м3, а лес максимально мог поглотить у 200-250 млн м3. Это лишь 10% от всех осадков. Итак, лес не может обуздать стихию горных рек. Лес - не дамба для предотвращения паводков и удержания такого количества и силы воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются рубки - это манипуляция и популизм», - отметил председатель Гослесагентства.

«В последние годы рубок происходит значительно меньше. Но эта информация не выгодна тем, кто систематически распространяет фейки о деятельности Гослесагентства. Например, если сравнить с прошлым годом, то объем заготовки древесины уменьшился на 17%. Это связано с постепенным переходом от сплошных к постепенным видам рубки. Так, за 5 месяцев текущего года в Черновицкой области количество рубок сокращено на 41 тыс. кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Закарпатье – 51 тыс. кубометров, а в Ивано-Франковской области – на 75,7 тыс. кубических метров», - подчеркнул Заблоцкий.

В общем, за последние 5 лет, объем заготовки древесины в Карпатском регионе уменьшился на 20% (с 4200000 кбм в 2015 до 3300000 кбм в 2019 году.).

По словам председателя Гослесагентства, сегодня не только Украина, но и вся Европа страдает от масштабных наводнений, которые вызвали дожди. Сербия, Босния и Герцеговина, Чехия пострадали из-за стихии. Это при том, что в Европе существует гораздо меньше ограничений на заготовку древесины. В цифрах - в Украине на 44.8% лесов существуют ограничения на заготовку древесины, тогда как в Чехии – 4,9%, Польше – 8,5%, Латвии – 9,7% Венгрии – 13,6%, Австрии – 15,7%. Но в этих странах никто не заявляет, что рубки являются причиной наводнений.

«Что касается проблемы незаконных рубок. Да, она есть, но преодолеть то, что выстраивали годам невозможно за 5 месяцев. Однако, есть положительная динамика. Если в 2016 году объем незаконных рубок в Карпатском регионе составлял 12 тыс. кбм, то в 2019 году - 3,6 тыс. кбм. Но дальнейший прогресс в этом вопросе напрямую зависит от принятия соответствующего закона, который бы урегулировал вопросы сертификации лесопродукции с целью искоренения спроса на незаконно заготовленную древесину. Мы его уже подготовили, сейчас он на обработке в профильном комитете Верховной Рады», - сказал глава Гослесагентства.

Также сообщается, что, по мнению ученых из Института экологии Карпат, Института горного лесоводства и Львовского национального лесотехнического университета, причинами паводков являются:

- природные глобальные причины - цикличность колебания пониженной и повышенной водности.

- природные региональные причины - густота речной сети. Только в Ивано-Франковской области протекает почти восемь с половиной тысяч рек. В этой области с 1955 года зарегистрировано около 70 паводков. Всего в Карпатах протекает до 28 тыс. малых рек, из них 18 тыс. на северном склоне, 10 тыс. на южном склоне. Карпатские реки относятся к рекам с паводковым режимом.

«Еще один из основных факторов, по мнению экспертов и ученых, это уничтожение поймы рек. Сначала мелиорация и дноуглубленин, затем застройка и распашка. Если место, куда вода выходила во время паводков в течение тысяч лет, уничтожили - то куда же ей деваться? В связи с чем роль лесного хозяйства - не решающий фактор, влияющий на уровень паводка», – подчеркнули в ведомстве.

Подчеркивается, что основные причины паводков - чрезмерно высокое количество осадков. Как показывают данные гидрометеонадзора и метеостационаров в горах, количество осадков в Ивано-Франковской области в период паводков превышает 300 мм.

Лесные насаждения при нулевой влажности почвы могут поглотить до 135-140 мм осадков, или как говорят в горах «одна ель - 1 тонна воды». Учитывая, что предыдущими дождями влажность почвы поднимается до 80-90%, лес потенциально не может поглотить все количество осадков.

В то же время есть ряд факторов, которые могут поднять водопоглощающей роль лесов. Среди них объем лесопользования, породный состав лесов. Водорегулирующая роль хвойных лесов, особенно еловых, в два раза меньше, чем буковых.