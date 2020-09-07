Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
07 сентября 2020, 15:17

У Сватівському районі створено лісовий заказник «Плоский ліс»

Про це йдеться у розпорядженні голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая № 584 від 4 вересня 2020 року.

Так, територію площею 24,5398 га оголошено лісовим заказником місцевого значення «Плоский ліс».

Знаходиться цей лісовий заказник в межах Сватівського району.

Це має на меті збереження та природне відновлення дубових лісів, унікальних для даної місцевості фармацій та асоціацій лісової рослинності, типових рослинних природних комплексів, охорону тваринного світу, підтримку загального екологічного балансу в регіоні, раціонального використання лісових екосистем Луганської області.

Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації доручено розробити положення про лісовий заказник місцевого значення «Плоский ліс» та оформити охоронне зобов’язання.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: