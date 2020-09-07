У Сватівському районі створено лісовий заказник «Плоский ліс»

07 сентября 2020, 15:17

Про це йдеться у розпорядженні голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая № 584 від 4 вересня 2020 року.

Так, територію площею 24,5398 га оголошено лісовим заказником місцевого значення «Плоский ліс».

Знаходиться цей лісовий заказник в межах Сватівського району.

Це має на меті збереження та природне відновлення дубових лісів, унікальних для даної місцевості фармацій та асоціацій лісової рослинності, типових рослинних природних комплексів, охорону тваринного світу, підтримку загального екологічного балансу в регіоні, раціонального використання лісових екосистем Луганської області.

Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації доручено розробити положення про лісовий заказник місцевого значення «Плоский ліс» та оформити охоронне зобов’язання.