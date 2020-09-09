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Общественное мнение
Общество
09 сентября 2020, 18:00

В Мариуполе спасатели снимали людей с 30-метрового колеса обозрения

В Мариуполе спасатели снимали людей с 30-метрового колеса обозрения – 8 сентября состоялись практические занятия спасателей-верхолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На базе коммунального учреждения «Экстрим-парк» Мариупольского городского совета с целью слаженности действий структурных подразделений аварийно-спасательного отряда проведено ситуационное занятие по эвакуации людей с колеса обозрения.

По легенде, в результате аварийной ситуации, а именно обесточивания аттракциона, в трех кабинках на высоте более 30 м были заблокированы 3 человека.

Спасатели-верхолазы с помощью специального альпинистского оборудования и коленчатого автогидроподъемника осуществили эвакуацию людей с высоты, после чего гражданам была оказана первая медицинская и психологическая помощь.

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