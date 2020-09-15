15 сентября 2020, 16:00 В Украине хотят арестовывать без залога за наркопреступления Верховная рада планирует запретить назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков. Соответствующий законопроект №3915 главы государства Владимира Зеленского нардепы поддержали за основу, сообщает РБК-Украина. За него проголосовали 246 парламентариев. Закон предлагает избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса. В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Напомним, в конце июля текст соответствующего законопроекта главы государства появился на сайте Верховной рады. Твитнуть Загрузка... Загрузка...