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Общественное мнение
Криминал
15 сентября 2020, 16:00

В Украине хотят арестовывать без залога за наркопреступления

Верховная рада планирует запретить назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков.

Соответствующий законопроект №3915 главы государства Владимира Зеленского нардепы поддержали за основу, сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 246 парламентариев.

Закон предлагает избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса.

В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Напомним, в конце июля текст соответствующего законопроекта главы государства появился на сайте Верховной рады.

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