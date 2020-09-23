Назван фильм, который представит Украину на Оскаре

24 сентября 2020, 17:14

Украину на 93-й премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Международный полнометражный фильм» будет представлять кинокартина «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича.

Как передает Укринформ, соответствующее решение об избрании фильма-кандидата принял Украинский Оскаровский комитет.

События 106-минутного фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне разорения рождается новая любовь.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители - бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Мировая премьера «Атлантиды» состоялась на Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты». Там фильм получил историческую для Украины победу.

Как отмечается в сообщении, за последний год картина получила широкий международный успех - фильм показали на более чем 50 фестивалях, где он получил еще четыре Гран-при, картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, фильм вошел в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

Продюсерами фильма стали Валентин Васянович, Ия Мыслицкая («Племя», «Сумерки») и Владимир Яценко («Домой», «Дикое поле»). Международной промоцией занимается бельгийская компания Best Friend Forever. Производство фильма осуществила «Студія Гармата фільм». Кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку.

В широкий украинский прокат лента выйдет 5 ноября. Прокатчик картины - кинокомпания Arthouse Traffic