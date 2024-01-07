28 квітня 2024, 12:24 У ніч на 28 квітня 2024 року знищено 4 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та один дрон невстановленого типу У ніч на 28 квітня 2024 року противник атакував 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської обл. – рф, та 5-ма безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини. Завітайте на наш новий сайт》 💥 В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири «шахеди» знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com