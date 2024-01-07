 У ніч на 28 квітня 2024 року знищено 4 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та один дрон невстановленого типу. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
28 квітня 2024, 12:24

У ніч на 28 квітня 2024 року знищено 4 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та один дрон невстановленого типу

У ніч на 28 квітня 2024 року противник атакував 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської обл. – рф, та 5-ма безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини.

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💥 В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири «шахеди» знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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