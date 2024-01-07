У Татарстані на росії велика пожежа «біля» заводу КамАЗ

28 квітня 2024, 12:46

Масштабна пожежа розгорілась поблизу заводу КамАЗ у місті Набережні Челни в Татарстані (на росії). Про це повідомляють місцеві ЗМІ та чисельні Telegram-канали, які публікують відео та фото з місця події.

Повідомлялось, що потужна пожежа виникла на автоскладальному заводі КамАЗ, але потім росіяни поспішили запевнити, що це начебто біля заводу спалахнуло сміття. В чисельних коментарях до допису про пожежу зазначається, що кадри, викладені в соцмережі, свідчать про надто потужну пожежу, як для звичайного сміття.

📢«Сьогодні о 5:30 на території Поволзької екологічної компанії спалахнуло сміття. Густий дим було видно з різних районів міста, багато хто навіть вирішив, що горить Автоскладальний завод, який розташований неподалік. ГУ МНС росії вказали, що після прибуття пожежних підрозділів відбувалося горіння сміття на відкритій території площею 600 кв. За годину вогнеборці ліквідували спалах. Постраждалих немає. Причини пожежі з'ясовуватимуться», – зазначають в росЗМІ.

На відео можна спостерігати, що загоряння супроводжується сильним задимленням.

«КамАЗ» – найбільший російський виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та комплектуючих. Компанія входить до десятки найбільших виробників великих вантажівок. Головні виробничі потужності розташовані у Набережних Челнах в Татарстані на росії.

«КамАЗ» також виступає в ролі головного постачальника автомобільної техніки для російської армії.