Ученые: Антитела к коронавирусу сохраняются четыре месяца

13 октября 2020, 14:00

Антитела, образовавшиеся в организме человека после перенесённой коронавирусной болезни COVID-19, сохраняются четыре месяца, а при повторном заражении болезнь может протекать тяжелее.

К такому выводу пришли исследователи финского Ведомства здравоохранения и социального развития THL и города Хельсинки, сообщает Укринформ со ссылкой на Yle.

По словам руководителя исследования Мерит Мелин, полученные результаты подтверждают информацию о том, что антитела и возможный иммунитет, вызванные естественной инфекцией, сохраняются как минимум в течение четырёх месяцев.

Отмечается, что ученые изучили данные 39 семей, у которых были зафиксированы случаи коронавируса.

Практически у всех инфицированных в течение первого месяца заражения вырабатывались антитела, которые были обнаружены и спустя четыре месяца.

Сама коронавирусная инфекция также может повториться, а симптомы могут быть более серьёзными.

Учёные также подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования для более точного определения продолжительности иммунитета. Кроме того, нужно выяснить, почему при повторном заражении появляются более серьёзные симптомы.

Однако исследователи отмечают, что в свете имеющихся сейчас данных случаи повторного заражения встречаются редко.